معارضة جنوب السودان : هدفنا ليس السلطة وإنما الحل الشامل

أكد “باسكوال كلمنت بتالي” نائب رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالمعارضة الجنوبية المسلحة بقيادة د. “رياك مشار”، تمسكهم بكل ما جاء في ملف الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار الذي تم التوقيع عليه بالخرطوم.
وقال “بتالي”، بحسب المركز السوداني للخدمات الصحفية، إن تدخل السودان للوساطة بين فرقاء دولة جنوب السودان يعتبر أمراً إيجابياً، وسيعمل على حل المشكلة باعتبار أن السودان ملم بمشكلة جنوب السودان أكثر من أي دولة أخرى، رافضاً ما جاء بملف السلطة الخاص بتعيين (4) نواب لرئيس الجمهورية وتسمية عدد منهم، بجانب تعيين (550) عضواً للبرلمان و(45) لمجلس الوزراء بجنوب السودان، قائلاً :” إن هذا الكم الهائل من الوزراء والتشريعيين لن يحل المشكلة”، وأضاف “هدفنا ليس السلطة والتوظيف ولكن الحل الشامل للمشكلة”.
المجهر السياسي.