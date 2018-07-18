الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة قياسية على “غوغل” لخرقها قواعد التنافسية

أعلنت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، فرض غرامة قياسية قدرها 4.3 مليارات يورو (5.1 مليارات دولار) على مجموعة “غوغل” الأمريكية.
وقالت مفوضة شؤون المنافسة بالاتحاد الأوروبي، مارغريت فيستاجر، في بيان، إن “غوغل استخدمت نظام أندرويد كوسيلة لتعزيز هيمنة محرك البحث الخاص بها”، حسب “أسوشيتدبرس”.
وأوضحت أن “غوغل حرمت، من خلال هذه الممارسات، منافسيها فرصة الابتكار والتنافس بجدارة، كما حرمت المستهلكين الأوروبيين من فوائد المنافسة الفعالة في مجال مهم كالهواتف المحمولة”.
كما طالبت “فيستاجر”، غوغل، بوقف الممارسات المنافية للمنافسة، في صفقات التعاقد مع صانعي الهواتف الذكية وشركات الاتصالات، في غضون 90 يوما.
وإذا لم تلتزم غوغل، فإنها، حسب “فيستاجر”، ستواجه الشركة عقوبات إضافية، تتمثل بفرض رسوم تصل إلى 5 بالمائة من متوسط حجم التداول اليومي للشركة الأم “ألفابيت إنك” في أنحاء العالم”.
ويمثل الحكم المذكور، أحدث صراع ضد الاحتكار بين بروكسل وعملاق التكنولوجيا، وذلك في إطار الإعلان عن نتائج تحقيقات استغرقت ثلاث سنوات.
وتسعى المفوضية الأوروبية، إلى ثناء غوغل عما تعتبره ممارسات ضد التنافسية، كاتفاقات الترخيص التي تمنع صناع الهواتف الذكية، من الترويج لتطبيقات غير تطبيقات غوغل كتطبيقات البحث والخرائط.
وتواجه غوغل أيضاً، حكمين آخرين يتعلقان بالمنافسة لتحيزها لبعض خدمات البحث الخاصة بها عن تلك الخاصة بمنافسيها، ولأن بعض منتجاتها الإعلانية تقيد اختيارات المستهلك.
من جهتها، تنفي الشركة ارتكاب أي مخالفات في الحالات الثلاث جميعها.
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