سفير السودان بالقاهرة يكشف أجندة قمة (البشير – السيسي)

يصل الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” للبلاد اليوم في زيارة تمتد ليومين ، تنعقد خلالها قمة بين رئيس الجمهورية “عمر حسن أحمد البشير” ونظيره المصري.ويستقبل رئيس الجمهورية عصر اليوم “السيسي” استقبالاً رسمياً بمطار الخرطوم-الصالة الرئاسية- بعدها تنعقد قمة الرئيسين في القصر الجمهوري. وقال سفير السودان في القاهرة “عبد المحمود عبد الحليم” في تصريح لـ(المجهر): إن هذه الزيارة تأتي في توقيت مهم في ظل تسارع الأحداث في المنطقة العربية، وفي منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر، والقارة الأفريقية، لافتاً إلى أن هذه التطورات والمستجدات لها تبعات بالغة الأثر على سلام وأمن دول الإقليم واستقرار شعوبها بكل تداعيات ذلك على البلدين السودان ومصر مما يعزز من أهمية التواصل المستمر بين القيادتين.
وأضاف “عبد المحمود “، ستناقش القمة موقف سير العلاقات الثنائية ومحصلة اجتماعات آليات التعاون الثنائي، والتطورات ومستجدات الأوضاع فيما يلي النزاعات في ليبيا وسوريا واليمن، وتطورات الأوضاع في القارة الإفريقية ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. ويرافق “السيسي” خلال زيارته للخرطوم وزير خارجيته “سامح شكري” ومدير المخابرات “عباس كامل”.
وفى السياق قال السفير “عبد المحمود عبد الحليم” سفير السودان بالقاهرة، إن العلاقات بين مصر والسودان مشتركة، خاصة أن مصر والسودان شعب واحد يعيش في بلدين، لافتًا إلى أن هناك ترحيباً كبيراً بزيارة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” للسودان يوم الخميس المقبل.
وأضاف سفير السودان بالقاهرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحياة في مصر”، المذاع على فضائية “الحياة”، مساء أمس الثلاثاء، إن الرئيس “عمر البشير” التقى الرئيس المصري “عبد الفتاح السيسي” أكثر من (20) مرة خلال الثلاث سنوات السابقة، سواء في زيارات متبادلة أو في لقاءات مشتركة في المؤتمرات المختلفة.
وأضاف ، إن العلاقات التاريخية والشعبية جيدة للغاية بين البلدين، لكن العلاقات الاقتصادية ما زالت دون الطموح، رغم وجود إمكانيات اقتصادية لتعظيم وتقوية هذه العلاقات، سواء في الزراعة أو الثروة الحيوانية.
المجهر السياسي.