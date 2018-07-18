المجر تقرر الانسحاب من اتفاق للأمم المتحدة حول الهجرة

أعلن وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، اليوم الأربعاء، أن بلاده قررت الانسحاب من اتفاق الأمم المتحدة الهادف لتنظيم الهجرة على نطاق عالمي.
وأوضح الوزير في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة، أن اتفاق الأمم المتحدة بخصوص الهجرة يعارض المصالح الأمنية للمجر.
وذكر أن بلاده قررت الانسحاب من الاتفاق، قائلًا: ” إن حزمة الأمم المتحدة للهجرة خطيرة على مستوى غير عادي، وتشجع على الهجرة، وبالنسبة لنا الأهم هو أمن المجر والمجريين”.
وأضاف: ” وفقا للحكومة المجرية، فإن حزمة الهجرة العالمية للأمم المتحدة تتعارض مع نية أوروبا لاستعادة أمنها”.
وأعلن عزم بلاده عدم المشاركة في القمة المزمعة على المستوى الوزاري في مدينة مراكش المغربية ديسمبر/ كانون الأول المقبل للموافقة على الحزمة، مؤكدًا أن المجر ستصوت ضدها في حال عرضها على التصويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتهدف الحزمة التي اتفق حولها معظم الدول العضوة في الأمم المتحدة، لضمان أمن المهاجرين على نطاق عالمي، ومنع عمليات تهريب البشر.
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