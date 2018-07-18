صورة حديثة للمعتقل (ود قبا) مع أسرته في محبسه تحرج نشطاء المعارضة بترويجهم لإصابته بالشلل

قامت أسرة المتهم هشام علي الشهير ب (ود قلبا) بزيارته في محبسه، وتداول نشطاء التوصل الإجتماعي يوم الأربعاء، صورة حديثة لود قلبا مع أهله، وسبق أن روج النشطاء أخبار منقولة عن أسرته أنه تم تعذيبه وأصيب بالشلل، فيما قال عم (ود قلبا) الذي زاره يوم الأحد الماضي في حراسة نيابة أمن الدولة بالعمارات أنه وجد هشام بخير وصحة طيبة ومعنويات عالية.
بحسب مجموعة من المحامين، نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة بالسودان وجهت بلاغات في مواجهة هشام علي الشهير بلقب (ود قلبا) لإتهامه بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتجسس على البلاد ودخول وتصوير المناطق والأعمال العسكرية تحت المواد (50/51/53/57) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، بالإضافة إلى إنشاء ونشر مواقع بقصد ترويج لبرامج وافكار مخالفة للنظام العام والآداب وإشانة السمعة تحت المادتين (15 و17) من قانون جرائم المعلوماتيه لسنة 2007.
وبحسب متابعة محرر النيلين إعتقال الناشط السياسي هشام علي الذي كان يديراً حساباً مستعاراً بإسم (محمدأحمد ودقلبا)، وكان يخفي صورته وإسمه الحقيقي، تم من قبل السلطات السعودية وسلمته إلى الخرطوم الثلاثاء 29 مايو 2018 .
وبحسب تقرير سابق لصحيفة كوش نيوز، كان الناشط المتخفي بإسم “ودقلبا” قد قاد حملة شرسة على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” يقول إنها تهدف إلى كشف مقارّ أجهزة الأمن وأدوارها، وفضح العاملين في أروقتها بالصور والأسماء والصفات، وأطلق على الحملة إسم “ارصد رباطي”، و”الرباطي”، بالعامية السودانية، يعني قاطع الطريق.
وكتب الكاتب الصحفي “ابومهند العيسابي”
(أن السُلطات السعودية دوماً ما تتحفظ وتحذر من ممارسة أي نشاط سياسي ” صغُر أو كبر” للمقيمين مُنطلقاً من أراضيها ، وقد سلّمت السودان قبلها عدة مقيمين معارضين إسفييرين أو غيرهم كما فعلت ذلك أيضاً الإمارات بتسليم العميد المعارض عبدالعزيز خالد قائد قوات التحالف المسلح قبل سنوات، كما سلّمت السعودية دول أخرى أيضا معارضين إسفيرين في الفترة الماضية من رعايا مصر والأردن والمغرب ، بذريعة عدة تهم بينها تأليب الرأي العام ومحاولة إثارة القلاقل الأمنية والإساءة لسمعة دول صديقة والتحريض ضد الأنظمة).
الخرطوم/معتصم السر/النيلين