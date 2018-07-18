إلقاء القبض على مدير شركة التأمين الإسلامية.. حملة محاربة فساد القطط السمان في السودان

ألقت نيابة أمن الدولة يوم (الأربعاء)، القبض على المدير العام لشركة التأمين الإسلامية كمال جاد كريم آدم – إحدى أكبر الشركات العاملة في مجال التأمين في السودان – وذلك للتحقيق معه في تُهم تتعلق بخيانة الأمانة وغسل الأموال ومخالفة لوائح النقد الأجنبي.
وأبلغت مصادر مطلعة (باج نيوز) أن قضايا شركة التأمين التي يتولى إدارتها جاد كريم، ترتبط بالتُهم الموجهة إلى رئيس مجلس إدارة شركة التأمين الإسلامية محمد الحسن ناير، الذي سبق وأن اعتقلته السلطات.
وبحسب المصادر، تم توجيه تهم مشابهة إلى شخصيات أخرى متواجدة في السودان والمملكة العربية السعودية، حول ذات القضية.
الخرطوم: باج نيوز