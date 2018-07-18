قلد الفنان البحريني عبدالله تقي أغنية (دكتور شول) التي ذاع صيتها إبان حقبة السبعينيات ومطلع الثمانينيات من القرن الماضى ، وتتحدث الأغنية عن حذاء لمع في تلك الحقبة بإسم (شبشب دكتور شول).
وقد وجدت الأغنية رواجها بعد أن غنتها فرقة توتي بقيادة المنلوجست سيد أحمد الشيخ في مهرجان الثقافة الثالث في العام 1980م بمسرح ودمدني وبحضور الرئيس الأسبق المشير جعفر نميري.
وقد شارك الفنان البحريني عبدالله تقي بالأغنية في جلسة فنية ، وقد وصف أداءه بالمميز رغم دارجية بعض الكلمات في الأغنية ، مما أعطى الفيديو متابعة واسعة من رواد التواصل الأجتماعي.
الخرطوم (كوش نيوز)
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أغنية (شبشب دكتور شول) بصوت خليجي لأول مرة