محاربة الفساد تتجه خارج السودان: فرق تفتيش للكشف عن حسابات بنكية لشركات ومسؤولين بماليزيا

قامت فرق تفتيش مختصة، بالتنسيق مع السلطات العدلية، بمراجعة حسابات بنكية بماليزيا تتبع لعدد من الشركات والمسؤولين والأفراد، وتحصلت على بعض المستندات التي تشير إلى وجود تجاوزات.
وأفادت مصادر مطلعة(smc) أن مراجعة الحسابات جاء بغرض الاطلاع على حركة عمليات الإيداع والسحب في قضايا تتعلق باستغلال النفوذ والتعامل بالنقد الأجنبي وغسل الاموال وغيرها من الإتهامات.
يأتي ذلك في إطار التحقيقات التي تقوم بها السلطات في عدد من قضايا الفساد المالي والإداري بتوجيهات من رئاسة الجمهورية ومتابعة الأجهزة الأمنية.
خاص (smc)
2 التعليقات
ام قيردون
2018/07/18 at 11:39 م (UTC 3) رابط التعليق
ما السبب الذى يجعل لشركات حكومية سودانية حسابات
بنكية بالخارج.
يجب جمع كل من اثرى فى عهد الإنقاذ فى فندق المايقوما كارتون حتى تسترد كل الاموال.
يجب وضع رقم مجانى او بريد الكترونى لتلقى شكاوى الفساد والتحقيق فى اى شكوى
رضا
2018/07/19 at 12:42 ص (UTC 3) رابط التعليق
اولا حسابات الوزراء السابقين نافع وغيره خليكم من الشركات