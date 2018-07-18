طالبة سودانية تسقط تحت عجلات قطار في الهند وتفقد ساقيها

تُصارع طالبة سودانية الموت في مستشفى “سيون” بمدينة “مومباي” الهندية بعد سقوطها تحت عجلات قطار، الأسبوع الماضي.
وكانت “جواهر عبدالله” والتي تدرس الهندسة المدنية في معهد “راجارم” للتكنولوجيا في مدينة “سانجلي”، تحاول الترجل من القطار بمحطة في “مومباي” في طريق عودتها لقضاء عطلة بالسودان.
ووقع الحادث في محطة “دادار” للسكك الحديدة في “12” يوليو الجاري، عندما كانت “جواهر” البالغة من عمر “24” عاماً برفقة عدد من أصدقائها تهم بالنزول في محطة “دادار”.
وقالت شرطة السكك الحديدية الهندية، إن القطار توقف في محطة “دادار” لمدة دقيقتين، حيث نزل أصدقاء “جواهر” التي همت بالنزول بعد أن بدأ القطار يتحرك، و تسببت الأمتعة التي كانت تناولها لأصدقائها في الخارج في فقدانها لتوازنها لتسقط في الفجوة بين القطار والرصيف.
وأضاف توضيح الشرطة، ان القطار جرّ الطالبة في طريقه لعدة أمتار ومرّ فوق ساقيها قبل أن يتوقف.
وهرعت قوة من شرطة السكك الحديدة لإخراج “جواهر” التي تم نقلها لمستشفي “سيون” في حالة خطيرة.
ونقلت وسائل إعلام هندية عن كبير الأطباء بمستشفي “سيون”، أن الإصابات البليغة استلزمت بتر ساقي “جواهر”، مؤكداً أن حالتها ما زالت حرجة.
وقالت “براساد باندر”، كبير مفتشي الشرطة، أنهم أبلغوا السفارة السودانية و عائلة “جواهر”، كما أرسلت المعهد الذي تدرس به موظفاً لمساعدتها قبل وصول عائلتها إلى “مومباي”.
وكشف “أنجيلو جوزيف”، أحد أصدقاء “جواهر” الذين كانوا يرافقونها خلال الرحلة عن تفاصيل الحادثة قائلاً ” كنا ستة نسافر معاً.. وقف اثنان من أصدقائنا على الرصيف وكان ثلاثة بداخل القطار بينهم جواهر و كنت أنا في المنتصف اتسلم الأمتعة من الأشخاص في الداخل و اسلمها لأصدقائنا على الرصيف”.
وتابع ” بدأ القطار يتحرك قبل أن نتمكن من إخراج جميع الأمتعة.. قفز الأولاد من القطار وكانت جواهر خلفهم، لكن سرعة القطار إزدادت، حاولت “جواهر” الوصول للقاعدة على الرصيف لكنها انزلقت.. حاولنا سحبها لكنها سقطت في الفجوة”.
ويمكث “جوزيف” مرافقاً لـ”جواهر” في مستشفي “سيون”، بينما عاد الأصدقاء الأربعة الآخرين إلى السودان.
الخرطوم: باج نيوز