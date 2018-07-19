وزيرة الإتصالات وتكنلوجيا المعلومات تلتقي والي غرب دارفور الجديد وتشيد بموقف الولاية في الخدمات الإلكترونية

وجّهت الدكتورة تهانى عبد الله عطية وزيرة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات جهات الاختصاص بالوزارة بالمضى قدماً فى إنفاذ مشروعات التغطية الشاملة بولاية غرب دارفور لتمكين المواطنين فى المناطق غير ذات الجدوى الاقتصادية بالنسبة لشركات الإتصالات من التمتع بخدمات الإتصالات وأشارت فى هذا الصدد لدى استقبالها بمكتبها الأربعاء الأستاذ حسين يس حمد والي غرب دارفور إلى شروع شركة زين فى تركيب أربعة ابراج فى اطار مشروع الخدمة الشاملة بالولاية من جملة (18) برج تم تحديد مواقعها فى إطار المسح القومى الشامل الذى أجراه جهاز تنظيم الإتصالات والبريد لتحديد المناطق غير ذات الجدوى الاقتصادية والتى سيتم تنفيذها من قبل بقية شركات الاتصالات بتمويل من صندوق الخدمة الشاملة . واشارت الوزيرة إلى أن ولاية غرب دارفور تعد من الولايات الأكثر تميزا وصاحبة السبق مع ولاية نهر النيل فى إنشاء بوابتها الإلكترونية وتقديم مجموعة من الخدمات للجمهور إلكترونيا بجانب جهود حوسبة الإجراءات بعدد من مؤسسات الولاية ، ووجهت الوزيرة فى هذا الصدد بإكمال عملية ربط وزارات حكومة الولاية بخطوط الالياف الضوئية ( الفايبر) والترتيب لعقد ورشة عمل بمدينة الجنينة حاضرة الولاية للوقوف على سير تنفيذ مشروعات القطاع بالولاية ودفع جهودها فى هذا الصدد.
من جانبه أشاد السيد الوالى بالدعم الكبير والمتواصل الذى ظلت تقدمه وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكونات القطاع لولاية غرب دارفور لتمكين مواطنيها من الاستفادة من الخدمات المختلفة ، واعلن عن استعداد الولاية لتقديم التسهيلات اللازمة لانفاذ مشروعات القطاع بمختلف ارجاء الولاية ، وامن يس على دور خدمات الاتصالات فى تعزيز جهود التنمية والاستقرار الامنى وربط النسيج الإجتماعى لمكونات غرب دارفور . وتسلم الوالى خلال اللقاء تقارير من ممثلى جهاز تنظيم الاتصالات والبريد والمركز القومى للمعلومات توضح موقف تنفيذ مشروعات القطاع بغرب دارفور والخطط المستقبلية ، حيث اشادت التقارير بتفهم سلطات الولاية لاهمية دور قطاع الاتصالات فى تحقيق التنمية الشاملة.
الخرطوم فى ١٨ يوليو ٢٠١٨م