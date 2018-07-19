هذه التغريدة الأكثر انتشارًا على تويتر خلال كأس العالم

نال كايل واكر جائزة “التغريدة الذهبية”؛ لكونه المغرد الأكثر شعبية خلال كأس العالم، إذ كشف موقع التغريدات القصيرة “تويتر” أن مدافع إنجلترا نشر أشهر تغريدة في المملكة المتحدة خلال البطولة، والتي تضمنت صوره لزميله في الفريق.
وتُظهر الصورة هاري ماجواير مع خطيبته فيرن هوكينز خلال إحدى مباريات الفريق، ومنذ ذلك الحين تمت مشاركة التغريدة أكثر من 73000 مرة.
وحقق ووكر نجاحًا كبيرًا في كأس العالم على موقع “تويتر”، إذ تمت إعادة نشر إحدى تغريداته ما يقرب من 50000 مرة، وأصبح هناك “ميم” خاص به ، “KYLING”.
جدير بالذكر أن بقية المراكز العشرة كانت في الغالب مكونة من التغريدات الأخرى من لاعبي إنجلترا، ولكنها تضمنت أيضًا مشاركات من أشخاص خارج الفريق، وكان من بين هؤلاء ميشكي باتشويى لاعب بلجيكا الذي ركل الكرة من غير قصد في وجهه.
صحيفة المواطن