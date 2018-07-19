الغرامة (20) ألف جنيه لشاب تحرش بفتاة داخل مركبة

نفذت محكمة النظام العام بالحاج يوسف عقوبة الجلد (80) جلدة في مواجهة شاب أدانته المحكمة بالتحرش بفتاة داخل مركبة عامة ، كما غرمت المحكمة المدان مبلغ (20) ألف جنيه ، وقررت في مواجهته عقوبة السجن (6) أشهر في حالة عجزه عن دفع الغرامة .
وتعود تفاصيل القضية بحسب صحيفة آخر لحظة في أن الشاكية قد دونت بلاغاً ضد الشاب المدان قالت فيه إنه تحرش بها أثناء جلوسها داخل مركبة عامة عندما إستقلت المركبة في طريقها إلى منزلها بالحاج يوسف ، وأضافت الشاكية وعندما ترجلت من المركبة لحق بها الشاب وحاول التحرش مما دفعها لإستخراج سلاح أبيض (مطوة) ولوحت به للمتهم والذي واصل ملاحقته ووجه لها إساءات مما جعلها تستنجد بأبناء الحي اللذين ألقوا القبض عليه وسلموه لقسم الشرطة ، والتي دونت في مواجهته بلاغاً تحت المادة (151/2) من القانون الجنائي والمتعلقة بالأفعال الفاحشة .
الخرطوم (كوش نيوز)