نعمل بيها شنو؟

منذ أن تم التصريح عبر صحيفة (الصيحة) على لسان مصدر (مسؤول) بأنه قد تم العثور على مبلغ (مائة وعشرين مليون دولار) بمنزل أحد ضباط الأمن المتقاعدين، والعبد لله يتابع الأخبار المحلية من صحف ووكالات أنباء منتظراً أن يقوم الجهاز المعني بنفي الخبر أو على الأقل (تخفيف المبلغ) ليكون (مبلوعاً) لكن بما أن أحداً لم يقم بتكذيب الخبر رغم مرور عدة أيام عليه فذلك يعد مؤشراً قوياً على أن الخبر صحيح وأن الرقم (ياهو ذاااتو) للأسف الأسيف، وأن ضابط (الأمن) المعني قد سعى لتأمين (نفسو) وجنا جنا جنا جناهو (بالحرام طبعن) !
إنها المرة الأولى التي يعلم فيها المواطن بأن لديه (120 مليون دولار) كاش عداً نقداً فالمواطن (مفيش زول بيقول ليهو) القروش الفي (خزنتو كم) فلا أحد (كمثال) يعلم (القروش) العند ناس (الزكاة) ولا أحد يعلم (القروش) العند جهاز المغتربين ولا أحد يعلم شيئاً عن (قروش الذهب) أو (الجمارك) أو (البترول) أو قروش بيوت السودان المباعة (بلندن) أو (أي قروش) كانت فمن الواضح أن الجماعة في مسألة (القروش دي) يتبعون مدرسة (قضاء الحوائج بالكتمان) و(اللبع من وراء حجاب) زي زولنا ده !
وحيث أن هذا المبلغ (المدنكل) قد كنا (لا حارنو ولا طارينو) وهو ملك لكافة أفراد الشعب السوداني الفضل، فقد قام العبد لله بعمل استطلاع سريع مع بعض المواطنين لمعرفة رؤيتهم حول كيفية الإستفادة من هذا المبلغ من منطلق (القروش قروشهم وهم أسيادا) !
• والله يا أستاذ شوف (القروش) دي احتمال كبير تكون (ملوثة) وطالما احتمال (التلوث) وارد فأفتكر طوااالي نعمل بيها حملة لعمل (أدبخانات) سايفون في كل مدارس السودان بدل الآيلة للسقوط دي!
• نشتري بيها يا أستاذ ماكينات غسيل كلى شوف المية وعشرين مليون دولار دي بتجيب كم مكنة؟ يا أستاذ والله الناس بتتعذب في الغسيل ده عذاب شديد خلاس والماكينات (قليلة) ومعظمها (بايظ) !
• وكت أصلو المطار الجديد دا طلع (ماسورة) أنا بفتكر يا أستاذ القروش دي نعمل بيها صيانة للمطار ده والله حالتو بقت تحنن وبقى غير مشرف على الإطلاق.
• يا أستاذ الناس ديل ما مضمونين القروش 120 مليون ونحنا قول 30 مليون نسمة كل زول يدوهو (أربعة دولاراتو) في يدو يعمل بيها العاوزو !
• بصات بصات يا أستاذ … نشتري بالقروش دي وسائل مواصلات والله المواصلات هلكتنا .. بس ما تبقى زي باصات الوالي داك كلها بعد يومين تمشي الحوش !
• نشتري بيها عربات إسعاف يا أستاذ في ناس كتيرة بتموت عشان الإسعاف ما كفاية وبجي لي الزول بعدما يحصل أمات طه العاصمة دي كووولها يا أستاذ ما فيها 50 عربية إسعاف.
• أنا بفتكر يا أستاذ نعمل بيها مشروع نأوي بيهو (أطفال الشوارع) ونعلمهم حرفة يأكلو منها عيش.
• تعمل بيها استعدادات (ثابتة) للخريف يا أستاذ .. ما معقول كل خريف نحنا في جنس البهدلة دي … الشوارع تغرق والأسواق تغرق ونحنا نغرق!
• يا أستاذ المية وعشرين مليون دولار دي نحصل بيها مستشفيات الولادة إنت عارف نسبة الوفيات بين المواليد حصلت 40% يعني قريب للنص؟ يعني كل طفلين بيتولدو فيهم (تقريباً) طفل بيموت؟
• أنا مع كلام الزول الفوق داك.. القروش دي يوزعوها يا أستاذ بالتساوي على المواطنين .. أنا غايتو حقي عاوز بيهو (صحن شية ضان) ياخ قربنا (نهوهو) من عدم اللحم .
• كسرة:
العبد لله بيقترح القروش دي نعمل بيها مستشفى لي ناس مرضى الأزمة نسميهو (مستشفى الأزمة) هو في أزمة أكتر من النحنا فيها دي ؟
• كسرة ثابتة (قديمة): أخبار ملف خط هيثرو العند النائب العام شنو؟ 99 واو – (ليها ثماني سنين وثلاثة شهور)؟
• كسرة ثابتة (جديدة):
أخبار تنفيذ توجيهات السيد الرئيس بخصوص ملف خط هيثرو شنو؟ 58 واو (ليها أربع سنوات وعشرة شهور).
ساخر سبيل – الفاتح جبرا
صحيفة الجريدة