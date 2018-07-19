قدامى الإذاعيين يشكرون جمال الوالي على مبادرة تشييد مستشفى الإذاعيين

التقی المدير العام لهيئة الإذاعة والتلفزيون السفير العبيد أحمد مروح بمكتبه بأم درمان أمس بوفد (جمعية قدامی الإذاعيين السودانيين الخيرية) ووقف على الهدف من قيامها وأبرز مهامها ومشاريعها المستقبلية، وأكد على الدور الكبير الذي أداه الرواد الأوائل في تطوير الإذاعة ووعد السفير بالوقوف مع الجمعية ودعمها وإيجاد مقر لها داخل مباني الهيئة، وقال نائب رئيس الجمعية الإذاعي الخاتم عبد الله أن الجمعية تهدف إلى تكريم الرواد الأوائل وتعمل على رد الجميل للإذاعيين الذين أسهموا في إثراء الوجدان عبر أثير هنا أم درمان، وتحدث الإذاعي عطية الفكي عن جهود لحشد الدعم للجمعية من داخل وخارج الوطن، وأکد أن أبواب الجمعية مفتوحة للإذاعيين للمشارکة، وقال إن مبادرة تشييد مستشفی قدامى الإذاعيين وجدت دعما من رجل الأعمال جمال الوالي الذي تکفل جمال الوالي بتشييد المستشفى، وتناول الإذاعي عبود سيف الدين مبادرة د.عمر محمود خالد في تکفله بتسهيل مقابلة الإذاعيين للاستشاريين في مختلف التخصصات الطبية بموجب کارت تمنحه الجمعية للأعضاء، كما أشار الموسيقار الشيخ العبيد إلی الحفل الجماهيري الناجح الذي أقامته الجمعية بحدائق الإذاعة تخليدا لذکری الراحل العاقب محمد حسن وتمنی أن تتواصل الاحتفالات.
صحيفة السوداني
1 التعليقات
مازن
2018/07/19 at 3:45 م (UTC 3) رابط التعليق
ماقالو القطط السمان أها جمال الوالى دا تبع منو سبحان الله الراجل دا تحديدا نحن نعرفه لما كان عاطل فى السعودية ووين كان ساكن ومين كان يطعمه والكلام دا فى التسعينات ممكن يتفضل ويورينا كيف بقي كدا؟