وزارة المعادن تمنع الحفر العميق في التعدين التقليدي

وجه وزير المعادن محمد أحمد علي إبراهيم الشركة السودانية للموارد المعدنية والمكتب الجيولوجي بولاية القضارف بمنع الحفر العميق من قبل المعدنين التقليديين إلا بتصريح من الوزارة.
ووجه الوزير خلال تفقده مشروع مبنى المكتب الجيولوجي بالولاية بمعاينة الآبار ومراجعتها للتأكد من أنها حفرت بطرق علمية ولا تضر بسلامة المعدن، مؤكدا على اهتمام وزارته بسلامة وصحة المعدن.
ودعا الوزير العاملين بالمكتب لمضاعفة الجهود، والترويج للمعادن الأخرى التي تزخر بها الولاية، لافتا إلى حاجة الدولة لزيادة الإنتاج للخروج بالاقتصاد إلى بر الأمان.
إلى ذلك، عدد الدكتور محمد أبو فاطمة عبد الله المدير العام للهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية المعادن المتنوعة التي توجد في الولاية بجانب الذهب وعلى رأسها المعادن الاستراتيجية والمشعة ممثلة في الحديد، النحاس، المانجنيز، بالإضافة إلى المعادن الأرضية والأحجار الكريمة وصخور الزينة والرخام.
ونوه إلى وجود ست شركات تعمل في مجال الذهب وأخرى في النحاس، مبينا أن موقع الولاية الاستراتيجي سيجعل منها قبلة للمستثمرين مشيدا بجهود حكومة الولاية في توفير البنيات التحتية للاستثمار.
سونا