د.عمر محمود خالد: علاقتي بالكابلي وطيدة ومختلفة

أوضح الشاعر ومقدم البرامج د.عمر محمود خالد أن علاقة صداقة قديمة جدا ربطت بينه والفنان عبد الكريم الكابلي، تلك العلاقة لم تنقطع طوال تلك المدة على الرغم من بعد المسافة بل كانت أكثر توطدا وعمقا، موضحا لـ(كوكتيل): (بحكم صداقتي وعلاقتي بالكابلي غنى لنا مرتين الأولى في منزلي والثانية في حفل تخريج ابني، وبيننا علاقة خاصة كلها محبة واحترام و تقدير)، مبينا (في الفترة الماضية قام بعضهم بنشر صورة للكابلي تشير إلى أنه مريض وما لا يعلمه الكثيرون أن الكابلي عمره فوق التسعين عاما وظهور صورة له بملامح متغيرة أمر عادي وطبيعي فهي من عوامل تقدم السن التي سيمر بها كل شخصنا منا)، مختتما: (عبركم أحيي أستاذنا عبد الكريم الكابلي تحية باسم الشعراء والأطباء وتحية خاصة من القطاع الثقافي لنادي المريخ ومجلس الإدارة وجمهور المريخ مع الأمنيات والدعوات الصادقة بدوام الصحة والعافية).
الخرطوم:محاسن أحمد عبد الله
صحيفة السوداني