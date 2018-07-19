الرئيس المصري يصل الخرطوم

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الى الخرطوم عصر الخميس في زيارة رسمية تستغرق يومين. ويجري البشير والسيسي مباحثات تبدأ مساءً.
وتأتي زيارة السيسي للخرطوم بعد زيارة البشير للقاهرة في 19 مارس الماضي، وكان من المقرر أن يزور السيسي الخرطوم في أكتوبر المقبل، ما يفتح تساؤلات حول دلالات توقيت الزيارة الحالية.
واستقبل الرئيس السوداني عمر البشير نظيره المصري بمطار الخرطوم وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين بالخرطوم.
ويعقد الرئيسان البشير والسيسي جلسة مباحثات ثنائية مساء الخميس بالقصر الجمهوري تتناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والعديد من القضايا السياسية والتجارية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك والقضايا التي تشهدها المنطقة.
ويضم الوفد المرافق للرئيس السيسي وزراء الخارجية والموارد المائية والري والزراعة والدفاع.
ويزور السيسي السودان في زيارة هي الخامسة التي يقوم بها للخرطوم، والأولى بولايته الثانية، وبعد آخر زيارة للخرطوم قبل نحو عامين، في أكتوبر 2016.
وسبق الزيارة حالة تهدئة بين الخرطوم والقاهرة حول القضايا الخلافية، الكنزاع الحدودي حول مثلث حلايب، ووقف الاتهامات المتبادلة بدعم وإيواء المعارضين فضلا عن ملف سد النهضة الإثيوبي.
وبالفعل منعت مصر بداية يوليو الحالي رئيس حزب الأمة المعارض، الصادق المهدي، من دخول أراضيها بعد عودته من ألمانيا، وسط تقارير عن تسليم السودان عددا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المقيمين بالخرطوم.
سودان تربيون.