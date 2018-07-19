التضخم يواصل قفزاته القياسية بالسودان ويبلغ 63.86%

قال الجهاز المركزي للإحصاء في السودان، الخميس، إن معدلات التضخم في البلاد واصلت قفزاتها القياسية خلال شهر يونيو بنسبة حوالي 3% مقارنة بشهر مايو.
وبحسب تقرير صادر عن الجهاز يوم الخميس فإن “معدل التضخم في البلاد قفز إلى 63.86% في شهر يونيو مقارنة بـ 60.93% في مايو الماضي.
وارتفع معدل التضخم في السودان إلى مستوى قياسي خلال مايو الماضي مسجلا ما يزيد على الـ 60% كأعلى معدل يعكس صعوبة الوضع الاقتصادي في البلاد.
وعزا التقرير الصادر من الجهاز المركزي للإحصاء، الخميس، سبب ارتفاع التضخم إلى انخفاض معدل التغير الشهري لشهر يونيو العام الماضي الذي بموجبه تم القياس إضافةً لارتفاع مجموعة الملابس والأحذية بمناسبة عيد الفطر وبداية العام الدراسي الجديد الذي أدى الى ارتفاع مجموعة التعليم خاصةً المراحل الثانوية.
ومنذ مطلع هذا العام، سجلت معدلات التضخم أرقاما قياسيا، اذ ارتفعت فى يناير إلى 52,37%، كأعلى نسبة يتم تسجيلها، بعد أن كانت 25.15% في ديسمبر 2017.
وفي فبراير بلغ 54.34%، مقارنة بـ52.37% لشهر يناير، وفي مارس بلغ التضخم 55.60% ثم ارتفع الى 57.65% في أبريل.
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