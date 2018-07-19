“امبكول” أول حي خال من الأمية الأبجدية بالسودان

توجت ولاية نهر النيل حي “امبكول” بمدينة عطبرة كأول حي خال من الأمية الأبجدية على مستوى السودان يتسلم شهادة محو أميته، إنفاذاً لموجهات مؤسسة الرئاسة الرامية للقضاء على الأمة قبيل نهاية العام 2020 .
و”امبكول” هو من الأحياء الشعبية القديمة في عطبرة، كان أغلب سكانه عمالاً يعملون في السكة الحديد والبعض الآخر يعمل في التجارة، وينتمي أهل حي “امبكول” بعطبرة إلى منطقة “امبكول” التي تقع في محافظة مروي بالولاية الشمالية.
وقال نائب المنسق العام للخدمة الوطنية، أحمد عدلان، خلال الاحتفالية التي نظمت لتتويج حي “امبكول” يوم الخميس، إن ولاية نهر النيل وقع عليها الاختيار ضمن ست ولايات لمحو الأمية بها بنهاية العام 2018.
وأشار إلى أن ولاية نهر النيل مؤشرات تنفيذ نفرتها لمحو الأمية على أرض الواقع، تؤكد بأنها قادرة على تحقيق ذلك قبيل نهاية العام الجاري.
واعتبر عدلان منهجية الولاية في إدارة مشروع محو الأمية أنموذجاً ينبغي أن تحتذي به بقية الولايات المختارة للمشروع، مشيداً بحجم التلاحم والتنسيق المحكم الذي أظهرته ولاية نهر النيل بمختلف مكوناتها وقواها الحية وجهازيها التنفيذي والتشريعي.
شبكة الشروق