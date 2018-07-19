النيل الأبيض تُرشح البشير لانتخابات 2020 الرئاسية

أكد والي النيل الأبيض، أبوالقاسم الأمين بركة، يوم الخميس، مباركته لتسمية الفعاليات السياسية والشعبية وقطاعات المجتمع المدني في محلية الدويم، المشير عمر البشير، مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية للانتخابات العامة في 2020 .
وجدد بركة خلال مخاطبته، لقاءً جماهيرياً بالدويم، اهتمام حكومته بمعاش الناس وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين وفق برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي.
وأعلن عن لجنة عليا لنفير مستشفى الدويم، معلناً عزم حكومته على حل مشاكل المياه خاصة في محطة الدويم، بجانب ترقية الأداء في القطاعات وفق أولويات حكومته للمرحلة المقبلة.
إلى ذلك قال معتمد محلية الدويم، الجيلي علي العبيد، إن ترشيح أهل الدويم للبشير يأتي بحكم أن البشير الضامن لمخرجات الحوار الوطني وصمام أمان للسودان، مثمناً مثابرات الرئيس البشير ودوره في سلام جنوب السودان.
وأكد العبيد مضي حكومته في رصف الطرق والاهتمام بمعاش الناس، وترقية قطاعات الصحة والتعليم بجانب الاهتمام بالقطاع الزراعي، فضلاً عن سعيهم لحل المشاكل الأخرى المتعلقة بمياه الشرب والإمداد الكهربائي.
شبكة الشروق
1 التعليقات
الكوشى
2018/07/19 at 10:27 م (UTC 3) رابط التعليق
الرئيس قال عام 2015 انه اجبر على الترشح وبعد ضغوط وافق بشرط أن لا يترشح عام 2020 اتمني على الرئيس ان يحترم وعده دايرين واحد غير منبطح يكافح الفساد دون هوادة ويغلق باب نيفاشا تو وان السلاح الوحيد للتفاوض مع ما تبقى من قطعان الشمال وبقايا طريق الحجاج المرتزقة الذين يقاتلون تارة مع سلفا وتارة مع القردافي وتارة مع حفتر هو البندقية هم من حملها القردافي وعليهم تحمل عبء البندقية ولو انتصرو يمكن لهم فرض شروطهم اللهم احفظ شعبنا ووطنا من كيد هولاء وشر اولئك.