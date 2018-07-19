إسحق فضل الله: تصوف طبعة جديدة يطلق في السودان في الفترة القادمة

وحادثة اغتصاب..
> وطبول ترسلها على كل المواقع
> وسهل جداً أن تعود إلى كتاباتنا الأسبوع الأخير لتجد أننا كنا نكذب ونحن نقول إن حملة إعلامية للخراب الاجتماعي تدبر للإطلاق
> وعودتك سوف تكشف أننا كنا نحذر من حملة.. منها أفلام.. وكتابات و.. وعمل واسع
> وأسماء إن نحن أشرنا إليها كاملة طلب القضاء منا أن نأتي بالشهود والقضاء يديننا إن نحن لم نأت بالشيطان مقيداً من ساقيه
> لكن أهل المواقع نسرد أسماءهم الأولى.. لأن سرد عشرة .. عشرين.. اسماً مفرداً لجهة واحدة يستحيل أن يكون تأليفاً
> وبعض الأسماء التي تعد الآن لإطلاق الخراب الاجتماعي (أفلام إباحية.. حكايات عن شخصيات قيادية.. أخبار اقتصادية مدمرة.. أخبار عسكرية وأمنية مخيفة و….) الأسماء التي تعد لإطلاق الحملة بعضها هو
> الأمين.. هيثم.. الشفيع الفاتح.. ناهد.. حنان.. نازك.. يوسف.. الحضري .. التاج.. الجزولي.. طه.. عبد الغفار.. وفاء.. جمال.. سميرة و..و..
> وشخصيات إن نحن أوردنا الاسم الأول لهم عُرفوا..
> وأسماء مجموعات على مواقع الشبكة تختفي ثعابينها خلف أشجارها بحيث لا يمكن الإشارة إليها
(2)
> ومجموعات لها سنوات تعمل وترهق وتستبدل.. ومنها قرفنا.. وشرارة .. والتغيير الآن.. و.. و
والجهة التي تصنع المجموعات هذه وترى عجزها تستبدلها بمجموعات جديدة.. لها أسلوب جديد
> وأهل الحملة قالوا.. عن أسلوب عملهم الجديد إن
: ما لا يتجاهله أحد هو فيديوهات الجنس.. وجرائم الكبار و.. و
> والعمل يبدأ
> قالوا
> وفيديوهات سياسية.. شيء جذاب عادة
> وكاتب في «الانتباهة» يحدث الأسبوع الأسبق عن مجموعة تغرس الكاميرا في وجهه وهو يغادر المسجد ثم فتاة تطلق الأسئلة السياسية الملغومة.
> كم هم الآخرون؟
ثم .. ثم
(3)
> ثم تصوف طبعة جديدة يطلق في السودان في الفترة القادمة
> تصوف دون رب!!
> والتصوف هذا تحت شعار الثقافة يبذر نشطاؤه في الجامعات ومدارس اللغات والتجمعات الشبايبة.. تصوف دون رب يبدأ تحت التصوف المعروف
> والسيدة (ن) تستخدم براعتها في الإنجليزية.. والسيد محمد
> وألف اسم.. يشرعون في العمل
> والسيدة (ع) التي تتصيد الوجوه القيادية من الشباب.. تعمل بنشاط ( وتترك عربتها وتستقل المواصلات العامة)
> وزوايا الإسلاميين في الجامعات هدف تقع عليه عيون بعض السفارات.. سفارة معينة ترعى المجموعات هذه
> والزوايا هذه تجد فتيات (يشترط فيهن الجمال)
يرتدين أزياء جميلة وشباب يرتدون لحى جميلة.. وكلهم يرتدي معرفة جديدة بالتصوف و يرتدي الأفكار (حمالة الأوجه) يزورون زوايا الإسلاميين
> في النقاش الضيوف هؤلاء يقودون الحديث عن (إسلام لا تطرف فيه)
> وعدم التطرف يبدأ بخطوة
> ثم يصبح الإسلام في ذاته تطرفاً مرفوضاً.. في نهاية الأمر
> و…
> ومواقع .. مئات المواقع..
> تبدو وكأنها جزر في البحر
> لكن الجزر في البحر ترتبط بالأرض تحت الماء.. وفوقه
> وتنسيق وتخطيط نكتب عنه.. بعد أن انطلق للتنفيذ.. قبل أسبوعين
> والتنفيذ يبدأ الأسبوع هذا
> نكتب .. ولا يصدقنا أحد
> ولا نقول إن مخابرات معينة تستخدم الجهات هذه..
> والمراكب الشراعية لا تصنع الرياح .. لكنها تستخدمها
> قلنا.. ويكذبوننا كالعادة.. إن الأمر ليس مشروعاً لهدم البشير وحكومة البشير.. الأمر هو مشروع كامل لهدم المواطن السوداني المسلم والمجتمع السوداني كله
> واللهم نسألك (إجازة)
إسحق فضل الله
الانتباهة