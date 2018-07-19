كوش نيوز .. أخبار السودان بين يديك
الأخبار > منوعات > بالفيديو: الفنانة (منى مجدي) في حفل صاخب وهي ترتدي بنطال يثير رواد التواصل الإجتماعي
الأقسام :

منوعات

2018/07/19

2018/07/19


بالفيديو: الفنانة (منى مجدي) في حفل صاخب وهي ترتدي بنطال يثير رواد التواصل الإجتماعي



شارك الموضوع :

هاجم رواد التواصل الاجتماعي الفنانة الشابة منى مجدي بسبب مقطع فيديو متداول وهي تغني في حفل وترتدي بنطال لم يجد الاستحسان من المعجبين ، وكانت الفنانة منى مجدي قد ظهرت في الحفل بشكل جديد لم يألفه الجمهور وهو اطلاق شعرها على طريقة الفنانة العالمية (شاكيرا) وهو ما عده البعض تقليدا ، بينما وصفها بعض المتابعين بأنها تقلد الفنان نانسي عجاج في تصرفاتها.

وهذه ربما ليست المرة الأولي التي تواجه فيه الفنانة منى مجدي نقد الجمهور ، فخلال حلقات (أغاني واغاني ) أيضا انتقد البعض طريقة لبسها.

الخرطوم (كوش نيوز)
بالفيديو: الفنانة (منى مجدي) في حفل صاخب وهي ترتدي بنطال يثير رواد التواصل الإجتماعي

شارك الموضوع :

 

طباعة خبر

  0

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.