دكتور ربيع عبد العاطي: لا نملك عصا موسى وليست معنا ملائكة

نفى القيادي بالمؤتمر الوطني والمحلل السياسي دكتور ربيع عبد العاطي في حوار أجرته معه (كوش نيوز) أن تكون لدى المؤتمر الوطني عصا موسى لإنتشال البلاد من الأزمة الإقتصادية الطاحنة وقال إن عضوية الحزب لاتضم ملائكة ، مشيراً لتعرضه لفترات قوة وضعف وسيولة ،قاطعاً بأن المرحلة الحالية تسودها الأخيرة.
وقال عبد العاطي إن الخلل بالنخب السياسية ناتج عن مثلها بالمجتمع موضحاً أن على الأخير غرس قيم وتقاليد يتقدم على ضوئها الأجدر لقيادته، وزاد أنه يعوّل على الحوار الوطني كطرح ومشروع بناء الدولة وتبادل الرأي وأوضح: (لم نقطف ثمار الحوار والعبرة بالنتائج).
وأكد دكتور ربيع عبد العاطي أن الصحف فشلت في تلبية إحتياجات القارئ لكنه أضاف أنه لا ينبغي تحميل الناشرين إثم ذلك ،موضحاً ضرورة تخصيص دعم بائن من الدولة لمدخلات الطباعة لتسهم في تشكيل الرأي العام الذي وصفه بالقضية المعقدة كالتعليم والصحة ونحوهما.
حنان كشة
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
Shawgi
2018/07/19 at 11:34 م (UTC 3) رابط التعليق
أليس هذا أحد عرابى الإنقاذ الذى قال دخل الفرد أو المواطن السودانى 1800 دولار فى الشهر …الآن يقول إن أعضاء المؤتمر الوطنى ليس لهم عصا موسي ….على الشعب السودانى أن يطحن هؤلا الخونة عديمى الأخلاق من أعضاء هذا الحزب الفاسد الذى ضيع البلاد والعباد …اتقو الله أيها المجرمين مصاصى الدماء …من هو سبب هذة الأزمة ؟ حزب المؤتمر الوطنى هو أساس البلأ والغلاء فى البلد…كل مشاكل هذة البلد من هذا الحزب الفاشل الخائن ومن أمثال هؤلا الذين يبررون الفشل …والله حقيقة الواحد بتفقع مرارتو لما اسمع تصريحات هؤلا …والغلابة من أبناء هذا الوطن يطحنهم الفقر والجوع والمرض …الله المستعان …حسبنا الله ونعم الوكيل فى هذة الحكومة … من هنا نناشد السيد الرئيس عمر البشير أن يضرب الخونة من أعضاء حزبة بيد من حديد حتى لو كان من أقرب الاقربين ….امتثال لقول الحبيب محمد صلى الله علية وسلم قال لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها …نرجو من الاخ البشير ضرب أوكار الفساد بيد من حديد وعليةالبداية من أهل بيتة أن وجد فاسد والشعب كل معاك …