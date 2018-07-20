البشير والسيسي يعربان عن رضائهما عن العلاقات المتميزة بين السودان ومصر وصورة الأهرامات في القمة تنال إعجاب السودانيين

عقد المشير عمر البشير رئيس الجمهورية والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قمة ثنائية مساء الخميس بالقصر الجمهوري بحثا خلالها سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في كافة المجالات بما يحقق المصالح المشتركة ويدفع بالعلاقات الى أهدافها الاستراتيجية.
ووجه الرئيسان الوزراء في البلدين بوضع خطة لازالة كافة العقبات التي تواجه مسيرة التعاون بين السودان ومصر وأكدا دعمهما لتلك الجهود عبر إرادة سياسية قوية مشتركة.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، أعرب الرئيسان عن رضائهما عن مستوى العلاقات المتميزة بين الخرطوم والقاهرة مؤكدين عزمهما علي المضي قدما بهذه العلاقات لخدمة المصالح الاستراتيجية لشعبي البلدين الشقيقين.
وأثارت الصورة في خلفية قمة الرئيسين إعجاب السودانيين على منصات التواصل الإجتماعي والتي أظهرت أهرامات البجراوية، ويشير محرر النيلين للمعلومة المعروفة أن بالسودان أكثر من 200 هرم في مناطق مختلفة، وتشكل جذب دائم للسواح.
الخرطوم/معتصم السر/النيلين