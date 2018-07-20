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سياسية

2018/07/20

2018/07/20


السيسي من الخرطوم يدعم جهود السودان لتسوية نزاع الجنوب ويعبر عن سعادته بالاتفاق بين اثيوبيا واريتريا



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اكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعم بلاده لجهود السودان لتحقيق السلام في دولة جنوب السودان. واشاد في كلمة مساء الخميس ،عقب المباحثات التي اجراها مع الرئيس عمر البشير بالقصر الجمهوري بالجهود التي يبذلها السودان لتسوية النزاع في الجنوب.
وجدد الرئيس المصري سعي بلاده لتحقيق السلام في المنطقة، مبينًا ان استقرار الجوار جزء لا يتجزأ من استقرار مصر.

واكد السيسي ان زيارته للسودان تحظي بمكانة خاصة وأولوية متقدمة لدى كل الشعب المصرى. وابان ان زيارته تأتي في اطار التوجه الواضح في سياسة الدولتين وتوجهاتهما الاقليمية والدولية في التنسيق والسعي المستمر لدعم المصالح المشتركة في كل المجالات.

وأكد ان البلدين تجاوزا العديد من العقبات واتفقا علي المشاريع المتعلقة بالربط الكهربائي والتعاون والتنسيق،مؤكدا استمرار بلاده في دعم هذه الجهود وازالة العوائق امام مجالات التعاون.
من جهة أخرى عبر الرئيس المصري عن سعادته بالاتفاق بين اثيوبيا واريتريا علي تجاوز خلافاتهم.

الخرطوم 19-7-2018 (سونا)

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