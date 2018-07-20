رمال مستوردة من هولندا تجعل مياه النيل الملونة كالشوكولاتة نقية لتروي عطش مليوني شخص بالسودان.. صور

قامت سعادة سفيرة هولندا بالخرطوم، كارين بوفن بزيارة معمل المنارة للمياه في أم درمان يوم الخميس مع سفراء وممثلي جنوب أفريقيا وماليزيا. بتمويل من البنك الهولندي للتنمية الريادية (FMO) وجنوب أفريقيا وماليزيا ، يعتبر مشروع المنارة مشروعاً نموذجياً. وهو يوضح ما يمكن أن يؤديه العمل الجاد والتعاون والالتزام في السودان.
يخضع المتخصصون في المنارة مياه النيل الملونة كالشوكولاتة لنظام ترشيح يستخدم الرمال المستوردة من هولندا لتوفير مياه الشرب النقية لما يقرب من مليوني شخص.
وبحسب ما إطلع محرر النيلين على صفحة السفارة بفيسبوك ،استطاعت المنارة خلال السنوات الثماني الماضية أن تساهم في الانخفاض الكبير في معدلات وفيات الأطفال الناجمة عن الإسهال.
وترى السفارة الهولندية، أنه من المهم تسليط الضوء على مشروع مثل المنارة، لأن نجاحه يجب أن يكون مصدر إلهام ونشيد بالمهنيين الذين يستخدمون خبراتهم الواسعة للوصول بالمشروع إلى مستويات عالية.