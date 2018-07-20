جمارك ارقين (معبر السودان مع مصر) تحبط محاولة تهريب احدي عشر ونص كيلو ذهب

اثر توفر معلومات وبعد عملية رصد ومتابعة تم وضع خطة محكمة علي اثرها تمكنت سلطات الجمارك بمعبر ارقين الحدودي الذي يربط السودان مع دولة مصر من إحباط محاولة تهريب عدد (2) سبيكة ذهب تزن حوالي احدي عشر ونصف كيلو ذهب في طريقها لخارج البلاد.
وفي تصريح (للمكتب الصحفي للشرطة ) أشاد السيد اللواء شرطة د. بشير الطاهر بشير رئيس هيئة الجمارك بمجهودات قوات الجمارك بمعبر أرقين الحدودي في هذه الضبطية وضبطية العملة المزيفة السابقة وأضاف أن الضبطية تشير للحس الأمني العالي ويقظة وفطنة ضباط وضباط صف وجنود قوات الجمارك بالمعبر.
مؤكداً أن قوات الجمارك في كل المحطات والمواني الجمركية المنتشرة عبر البلاد ستظل العبن الساهرة واليد الأمينة وستكون بالمرصاد لكل من تسول له نفسه التلاعب بالاقتصاد السوداني.
وتشير متابعات المكتب الصحفي للشرطة أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية في مواجهة المتهم وفتح بلاغات توطئة لتقديمه للعدالة.