أبرز عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة يوم الجمعة 20 يوليو 2018م
🔵 سحر البيان :
*البشير والسيسي يعقدان مباحثات ثنائية ويوجهان بوضع استراتيجية تعزز علاقات البلدين*
*رئيس الجمهورية : السودان ومصر سينقلان العلاقات المشتركة بينهما لمرحلة العلاقات الإستراتيجية في كافة المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية.*
*البشير : زيارة الرئيس السيسي للسودان سيكون لها ما بعدها فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين*
*السيسي : العلاقات المصرية السودانية تتجه الآن نحو التنسيق الكامل ودعم المصالح المشتركة بين الشعبين الشقيقين*
*السيسي: ندعم جهود السودان لتسوية نزاع الجنوب*
*نائب رئيس الجمهورية يزور معرض جياد بلوساكا*
*قرار جمهوري بتعيين محمد خير الزبير مفوضا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية*
*المعادن تمنع الحفر العميق في التعدين التقليدي*
*التجارة تمتدح قرارالكوميسا انشاء النافذة الالكترونية*
*وزير الثروة الحيوانية يبحث اليات مكافحة الامراض العابرة للحدود*
*لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان تهني السفارة العراقية بالانتصارات على داعش*
*وزير التخطيط العمراني يرأس وفد السودان في ملتقى نيويورك*
*الاتصالات تؤكد تشجيع صناعة المعلوماتية والبرمجيات*
*وزير الثقافة يدشن مهرجان الثقافة السابع بالجزيرة*
*السودان يستضيف قمة الكوميسا القادمة*
🔵 صحيفة أخبار اليوم:
* البشير والسيسي يوقعان بالخرطوم على مشروعات الربط الكهربائي ودراسات لربط البلدين بالسكة حديد .
* جهاز الأمن ينفي ضبط (١٢٠) مليون دولار بمنزل ضابط متقاعد .
* إرجاء توقيع الاتفاق بين حكومة الجنوب والمعارجة الى أجل غير مسمى .
* لجنة الصحة بالبرلمان : الغلاء طحن كل شئ بما في ذلك أسعار الأدوية .
🔵 صحيفة الوفاق:
البشير: لا يوجد ما يعيق علاقاتنا مع القاهرة وزيارة السيسي لها ما بعدها
السيسي: مصر تدعم مبادرة السودان في سلام الجنوب
تعديلات بقطاعات الاقتصاد والإعلام والتنظيم والعلاقات الخارجية بالوطني
🔵 صحيفة الوطن:
البشير والسيسي يتفقان على إزالة العوائق بين السودان ومصر
لجنة التحقيق: قصور في التعقيم وراء كارثة مستشفى مدني
الخارجية تعلن تأجيل توقيع اتفاق سلام جنوب السودان
🔵 وكالة السودان للأنباء “سونا”
البشير والسيسي يعقدان قمة ثنائية
برئاسة البشير السيسي انعقاد المباحثات السودانية المصرية
السيسي: ندعم جهود السودان لتسوية نزاع الجنوب
إشادة بجهود السودان لتحقيق الأمن في الجنوب
مجلس الوزراء يجيز اتفاقية للتعاون مع تركيا
عدد من قادة الاحزاب يساندون ترشيح البشير
السودان يستضيف قمة الكوميسا القادمة
الدرديري يخاطب الملتقى الاقتصادي السوداني البولندي بالسبت
التهامي وسفير السعودية يبحثان التعاون بين البلدين
مجلس حكومة البحر الأحمر يجيز تقارير بعض الوزارات
الاتصالات تؤكد تشجيع صناعة المعلوماتية والبرمجيات
شراكات بين المؤتمر الوطنى والجبهة الإثيوبية
العراقي يدشن توزيع الزي المدرسي بجبل اولياء
اتفاقية بين جامعتي النيل الأزرق و شندي
الشمالية: ختام الحملة الجزئية لاستئصال شلل الأطفال
🔵 المركز السوداني للخدمات الصحفية “Smc”
البشير والسيسي يتفقان على وضع استراتيجيات للارتقاء بعلاقات البلدين
الدرديري يعلن تأجيل توقيع اتفاق سلام الجنوب للتشاور
السيسي في الخرطوم لإجراء مباحثات مع البشير
سلفاكير يؤكد قبوله بمقترحات الوساطة السودانية لوقف الحرب وإعادة الاستقرار
حضور إقليمي ودولي للتوقيع النهائي على سلام جنوب السودان الخميس المقبل
ضبط أسلحة وذخائر ومركبات مخالفة بغرب دارفور
الأمن ينفي ضبط 120 مليون دولار بمنزل ضابط متقاعد
توزيع (500) ألف جالون من الجازولين للمزارعين بمشروع حلفا
إفتتاح مطاحن جديدة للغلال بالشمالية بطاقة إنتاجية (250) طن يومياً
🔵 شبكة الشروق نت
البشير والسيسي يتفقان على وضع استراتيجيات للارتقاء بعلاقات البلدين
النيل الأبيض تُرشح البشير لانتخابات 2020 الرئاسية
الدرديري يعلن تأجيل توقيع اتفاق سلام الجنوب للتشاور
“الوطني” و”الشعوب الإثيوبية” يبحثان تطوير العلاقات وتبادل الخبرات
اتحاد الشباب يُطلق مشاريع تنموية بشرق السودان
🔵 شبكة المؤسسة الإعلامية ولاية شمال كردفان*
*◼️أمين ديوان الزكاة بالولاية يلتقي وفد المؤسسة السودانية لقدامي المحاربين*
*◼️رئيس تشريعي شمال كردفان يلتقي وفد برلمانيات ولاية الخرطوم*
*◼️وزير الشؤون الإجتماعية بولاية شمال كردفان يلتقي وفد مستشفي الأمل الوطني بالمركز*
*◼️هلال التبلدي يتدرب بقلعة شيكان إستعداداً للأهلي مروي*
🔵 أخبار الملاعب
الأهلي مروي يهزم الخرطوم الوطني بهدف باستاد الخرطوم
الهلال الأبيض يؤكد سلامة موقفه من مشاركة سيسيه أمام حي العرب بورتسودان
حي العرب بورتسودان يتقدم بشكوى رسمية ضد لاعب الهلال الأبيض السنغالي سيسيه.
تصدر عن مركز سحر البيان للخدمات الصحفية والإعلامية