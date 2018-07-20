القبض على نائب برلماني بتهمة ممارسة الدعارة مع قريبته في منزل تحت التشييد

ألقت الشرطة القبض على نائب برلماني بولاية نهر النيل بتهمة ممارسة الدعارة .وطبقا لمصادر(الأخبار) فان البرلماني ضبط متلبسا بممارسة الفاحشة مع احدى السيدات تربطه بها صلة قرابة بمنزل تحت التشييد.
وقالت المصادر – بحسب صحيفة (الأخبار) – ان الشرطة تلقت بلاغا من المواطنيين يفيد بان المتهم يتردد على المنزل تحت الانشاء بمدينة الدامر مما أثار انتباههم .واضافت :
بعد المتابعة اللصيقة لجهات أمنية وشرطية تم ضبطه متلبسا بالدعارة وتدوين بلاغا بقسم شرطة النظام العام بالدامر (ممارسة الدعارة) وذكرت المصادر بان المتهم سيقدم للمحاكمة يوم الاحد 20يوليو.
الخرطوم ( كوش نيوز)
2 التعليقات
ممكون و صابر
2018/07/20 at 10:56 ص (UTC 3) رابط التعليق
ما معنى كلمة الدعارة؟
التعبير المناسب هو ممارسة الفاحشة أو الزنا.
إستخدام مصطلح الدعارة هنا قصد به التضخيم و التهويل. مما يثير الريبة في الحدث.
ربما وقع الرجل ضحية فخ و مكيدة نصبها له أحدهم لتدميره
Shawgi
2018/07/20 at 12:28 م (UTC 3) رابط التعليق
هؤلا هم المشرحين الذين تعتمد عليهم الدولة بعضهم حرامية وبعضهم بتاعين ضعارة وبعضهم معارف اية ….الله المستعان …كيف يستقيم الظل والعود معوج…اكانو يورونا الزول دا تباع ليتو حزب ولا مستقل….