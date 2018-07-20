حسبو يلتقي بالجالية السودانية بلوساكا

التقي نائب رئيس الجمهورية الاستاذ حسبو محمد عبدالرحمن بالجالية السودانية بلوساكا واستمع إلى مشاكلهم .
وقال في التنوير الذي قدمه للجالية بلوساكا حول الاوضاع في البلاد ان الحوار الوطني حقق تراضيا وتوافقا بين السودانين باعتباره اكبر مشروع في السودان بعد الاستقلال ومن خلاله قدم السودان تجربة لافريقبا مؤكدا استمرار منهج الحوار وانزل مخرجاته وتحويلها الي ثقافة مجتمعية،
وتطرق النائب الي الوضع الاقتصادي وقضية السلام والاستقرار في البلاد الي جانب تحسين علاقات السودان الخارجية مشيرا إلى علاقات السودان بتركيا وروسيا والدول الافريقية والعربية.
واستعرض حسبو خلال لقائه جهود الحكومة الحكومة لجمع السلاح والتي اسهمت في عودة الامن والاستقرار في ولايات دارفور.
سونا