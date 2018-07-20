تونس تهزم السودان في البطولة العربية لشباب كرة السلة

نجح منتخب الشباب التونسي لكرة السلة، في تحقيق الفوز امس الخميس على نظيره السوداني بنتيجة 79-68 في إطار منافسات الجولة الخامسة من البطولة العربية للشباب تحت 18 عامًا، في نسختها الـ17 التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 15 حتى 24 يوليو/تموز الجاري بمجمع الصالات باستاد القاهرة الدولي.
وكان المنتخب التونسي قد خسر أمام نظيره المصري بنتيجة 51-78، في حين فاز المنتخب السوداني على نظيرة الإماراتي بنتيجة 59-55 اول أمس الأربعاء في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر البطولة.
ومن المنتظر أن يلتقي المنتخب التونسي نظيره الجزائري، ويواجه المنتخب الإماراتي نظيره الأردني، بينما يلعب المنتخب المصري أمام نظيره السوداني اليوم الجمعة في إطار مباريات الجولة السادسة من البطولة.
الجدير بالذكر أن هذه البطولة يشارك فيها 7 منتخبات عربية وهي مصر، الجزائر، تونس، البحرين، الإمارات، السودان، والأردن.
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