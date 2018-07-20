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اقتصاد وأعمال

2018/07/20

2018/07/20


اقتصادى يرهن السلام بين الشمال والجنوب بالمصالح



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قال بروفيسور الكندى يوسف استاذ الاقتصاد بالجامعات السودانية ان المصالح التجارية المرتقبة بين دولتى السودان وجنوب السودان ستسهم فى تهدئة التوتر فى الجنوب السودانى ودارفور وجبال النوبة ومنطقة النيل الازرق

واشار الكندى فى تصريح (لسونا) للعلاقات المتميزة التى تتمتع بها دولة جنوب السودان خاصة الحركة الشعبية قطاع الشمال مع الحركات المسلحة فى تلك المناطق مشيدا بخطوة فتح المعابر بين الدولتين لجهة انها ستلعب دورا كبيرا فى تعظيم الفائدة الاقتصادية للبلدين داعيا القيادة السياسية فى السودان للاستفادة القصوى من مرحلة الاستقرار السياسى بدولة جنوب السودان بحث القيادة السياسية فى دولة الجنوب لمنح الشركات السودانية عقود اعمار مادمرته الحرب فى الدولة الوليدة خاصة فى مجال البنية التحتية والتى تشمل الطرق والجسور والمدارس والمستشفيات وغيرها كنوع من رد الجميل لدولة السودان التى ساهمت فى تحقيق الاستقرار السياسى والاقتصادى لدولة جنوب السودان مستفيدة من القواسم المشتركة الى تجمعها بالدولة الوليدة .

الخرطوم (كوش نيوز)

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