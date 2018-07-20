وصفت بالمجزرة التعليمية .. انهاء عقودات 15 معلما بمدرسة أحمد بشير العبادي ومجلس الاباء يلتمس

قدم الاستاذ محجوب بخيت محجوب رئيس مجلس آباء مدرسة أحمد بشير العبادي الاساسية بنات التماسا لجامعة الخرطوم باسم مجلس الاباء للنظر بعين الاعتبار في سبيل ايجاد المعالجات المناسبة لمصلحة المدرسة العريقة التي اصبحت مؤسسة تعليمية راسخة والتماس خاص بمعالجة قرار انهاء عقودات 15 معلما ومعلمة بالمدرسة ومديرة المدرسة.
وأشار الالتماس – حسب الاخبار – بان هذا الاعفاء تم بصورة مفاجأة وبعدد كبير والعام الدراسي قد بدأ مما يؤثر سلبا على العملية التعليمية وسمعة وريادة المدرسة التي تمثل تجربة فريدة في خدمة المجتمع التي تقدمها جامعة الخرطوم .مشيرا الى ان عدد المعلمين الذين تم اعفاؤهم بلغ 15استاذا .
الخرطوم (كوش نيوز)