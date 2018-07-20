زيارة وشيكة لمسؤول رفيع بالمؤتمر الوطني إلى اريتريا

يعتزم مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني، زيارة اريتريا خلال الأيام المقبلة، لتحسين العلاقات بين البلدين، بعدما تصاعدت التوترات بينهما مؤخراً بصورة كبيرة.
وعلم من مصادر مطلعة، أن نائب رئيس المؤتمر الوطني، مساعد رئيس الجمهورية، الدكتور فيصل حسن إبراهيم، سيصل أسمرا في زيارة رسمية، لبحث علاقات البلدين، بجانب بعض القضايا الإقليمية.
وكانت أسمرا قد اتهمت الخرطوم رسمياً، في مارس الماضي، بإيواء وتدريب معارضين ارتريين، وقطعت بأن الحكومة السودانية فتحت مراكز لتنفيذ أعمال سياسية وعسكرية ضدها، بقيادة المعارض الارتري محمد جمعة ذي المرجعيات الإسلامية.
ورفضت الخرطوم اتهامات أسمرا، وقالت إن ما صدر عن الحكومة الارترية، اتهامات ملفقة لا أساس لها من الصحة، ونأت بنفسها عن دعم معارضي النظام الارتري.
ولم تستبعد مصادر أخرى تحدثت لـ(الأحداث نيوز) وجود نوايا سودانية لبث مزيد من التطمين إلى الرئيس الارتري اسياس افورقي، حول أن الخرطوم لن تسمح بانطلاق أي أعمال عدائية من أراضيها ضد أسمرا.
ورجحت المصادر أن تنشط الحكومة السودانية في حث بعض التشكيلات الارترية، وخاصة ذات المرجعيات الإسلامية، على الانخراط في مبادرة التسوية التي أطلقها أفورقي، عقب لقائه رئيس الوزراء الاثيوبي في أديس أبابا، حيث أصدر اسياس عفواً عن عدد من السجناء والمعتقلين في حالة نادرة.
االاحداث نيوز