بأمر المحكمة.. ميلان يعود إلى أوروبا

قال مصدر مطلع، الجمعة، إن محكمة التحكيم الرياضية أبطلت قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بحرمان نادي أي سي ميلان من المشاركة في الدوري الأوروبي خلال الموسم المقبل.
وأعلن الاتحاد الأوروبي العقوبة الشهر الماضي بعد تحقيق في الشؤون المالية للنادي الإيطالي لتحديد متى توافقها مع قواعد اللعب المالي النظيف، وقال وقتها إن ميلان لم يثبت بشكل كاف تمتعه باستقرار مالي.
لكن استئناف ميلان أمام محكمة التحكيم الرياضية (كاس) صب في صالح “الروسونيري”، حيث حكمت (كاس) بالسماح له بالمشاركة الأوروبية.
وأنهى ميلان الموسم الماضي من الدوري الإيطالي في المركز السادس.
سكاي نيوز