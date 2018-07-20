شراكة بين الخرطوم وشمال كردفان لوضع الخطط

كشف الدكتور امير مرغني عبد الرحيم المدير العام لوزاره الشون الاسترايجيه بولايه الخرطوم عن اعداد 462 مشروعا اقتصاديا للعام 2019 في كافة المجالات الاقتصادية المختلفة
وقال الدكتور امير ميرغني في تصريح لسونا بالابيض على هامش مشاركته في ورش عمل ولاية الخرطوم المنعقدة بفندق زنوبيا بالابيض للعام 2019 ان الوزارة درجت سنويا على اقامة مثل هذه الورش خارج الخرطوم حيث اقيمت اخر ورش بمدينة مروي بالولاية الشمالية
لافتا الي انه تم عقد شراكة مع ولاية شمال كردفان في تبادل الخبرات والمهارات حول استراتيجيات الخطط التشغيلية للعام 2019 وقال ان العمل جاري في اعداد مصفوفات القطاعات الاخرى والتي مقررر لها الانتهاء منها بنهاية الشهر الجاري.
واوضح الدكتور امير انه سيتم عرض هذه المشروعات على وزراء حكومة ولاية الخرطوم لاجازتها ومن ثم الى المجلس التشريعي لاجازتها النهائية.
واشاد سيادته بحسن الترتيب وكرم الضيافة من حكومة شمال كردفات واهتمامها بهذه الورش.
وتشير سونا انه سيصل غدا الى مدينة الابيض اعضاء القطاع الاجتماعي الثقافي للانخراط في اعداد مصفوفات مشروعاتهم
سونا