اقتصادى يثمن انشاء وحدة امنية لمحاربة الفساد

ثمن بروفيسور محمد الجاك احمد استاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم خطوة انشاء جهاز الامن الوطنى والمخابرات العامة لوحدة خاصة بالتحريات والتحقيقات فى قضايا الفساد الادارى والمالى .
واضاف الجاك فى تصريح (لسونا) ان هذه الوحدة ستلعب دورا كبيرا فى الحفاظ على سلامة النشاط الاقتصادى وتؤكد عزم السلطات على المضى قدما فى هذا الاتجاه مشيدا بالانجاز الكبير الذى حققته هيئة الامن الاقتصادى التابعة للجهاز فى احباط محاولة تهريب 245 كيلو جرام من الذهب عند معبر الجيلى شمال الخرطوم معتبرا تهريب وشراء الذهب من اكبر التحديات التى تواجه الاجهزة الامنية فى البلاد لجهة ان عمليات تهريب الذهب تتم بمساندة شبكات منظمة معادية للسودان مضيفا ان هذه الشبكات تحاول ان تحيل عائدات هذه الموارد لصالح اجندتها الخاصة مطالبا الحكومة بالاستمرار فى مكافحة الفساد الذى يستحوذ على موارد البلاد وينخر كا لسوس فى جسد الاقتصاد القومى للبلاد .
سونا