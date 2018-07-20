مفوض جديد بدرجة وزير لإنضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية

أعفى الرئيس السوداني عمر البشير المفوض الوطني لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية حسن أحمد طه وعين خلفا له محمد خير الزبير بدرجة وزير دولة.
وتفاوض الحكومة السودانية للانضمام للمنظمة منذ أكتوبر 1994 لكنها تلقت خطابا رسميا من المنظمة فى ديسمبر 2004 يشير إلى تأجيل الاجتماع إلى وقت لاحق، يتم الاتفاق حوله مستقبلاً، لأسباب فنية وسياسية آنذاك.
وفعل السودان ملف انضمامه للمنظمة التي مقرها جنيف بعد توقف دام 12 سنة، وتم تشكيل لجنة عليا للإشراف على انضمام السودان للمنظمة برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية الوزراء المختصين، وتم تعيين مفاوض وطنى وأمين عام.
وبحسب وكالة السودان للأنباء، الخميس، فإن “الرئيس عمر البشير أصدر قرارا جمهورياً بإعفاء د. حسن أحمد طه من منصب مفوضا عاما وطنياً لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية”.
وتابعت الوكالة “كما أصدر سيادته قرارا جمهوريا آخر بتعيين محمد خير أحمد الزبير مفوضا عاما وطنيا لانضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية بدرجة وزير دولة”.
ويرى مراقبون أن عضوية السودان بالمنظمة من شأنها تسويق منتجاته بالأسواق العالمية وفتح أسواق جديدة بسعر مناسب بتكاليف أقل واستيراد سلع ذات جودة عالية وفرصة لتكون أسواق السودان نشطة بعد رفع الحظر الأميركي.
وتضم منظمة التجارة العالمية في عضويتها 137 دولة، ومن المتوقع أن يزداد هذا العدد في السنوات المقبلة، إذ تتفاوض 32 دولة حاليا للانضمام إلى المنظمة.
وتشترط المنظمة الدولية عدة شروط على الدول الراغبة فى الانضمام إليها، كما توجد بعض الإجراءات الواجب اتباعها، منها تقديم تنازلات مجدولة للتعريفات الجمركية تشكل التزامات لا يمكن رفعها من حيث المبدأ إلا في حالات خاصة.
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