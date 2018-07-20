لجنة برلمانية: الغلاء الطاحن أثّر على توفير الدواء

أكدت لجنة الصحة والسكان بالبرلمان أن ارتفاع الأسعار وعدم توفر العملات الصعبة أثر على الدواء، وقطعت بعدم وجود أي شكوى من نقص الدواء ودعت بنك السودان للالتزام بتوفير العملات الصعبة بالسعر الرسمي لاستيراد الدواء وطالبت بأن يقتصر توفير الأموال للصندوق القومي للإمدادات الطبية فقط كونه الجهة الحكومية المسؤولة عن توفير الأدوية للمستشفيات والمواطنين والتأمين الصحي مقرة بارتفاع كبير في أسعار الدواء.
وقالت رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، امتثال الريح في تصريح صحفي محدود، إن الغلاء الطاحن طال كل شيء حتى الأدوية، الأمر الذي يحتم على بنك السودان توفير العملات الصعبة للصندوق القومي للإمدادات الطبية لاستيراد الدواء خاصة الأدوية المنقذة للحياة، وأضافت: “نائب رئيس الجمهورية، حسبو محمد عبد الرحمن على صلة مستمرة واتصال مع بنك السودان لتوفير المبالغ المطلوبة”، مبينة أن الأدوية الموجودة كافية جداً، ولا توجد ندرة في الدواء، وأضافت “حتى اليوم لم يأت أحد لتقديم شكوى لنا حول نقص في الدواء”.
الصيحة