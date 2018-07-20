“التعليم العالي” تُنذر طلاب الشهادة العربية بفقدان المنافسة حال انتهى موعد التقديم

أنذرت وزارة التعليم العالي الطلاب حملة الشهادات العربية والأجنبية، للعام الحالي، بفقدان حقهم في المنافسة للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، في حال عدم إحضار شهاداتهم للمطابقة في موعد أقصاه (24) من يوليو الجاري، واستثنت من ذلك الشهادة السعودية للعام الحالي.
ودعت وزارة التعليم العالي السودانية في تعميم صحفي تلقت (اليوم التالي) نسخةً منه، الطلاب المعنيين للحضور إلى مكاتب (إدارة القبول) لمطابقة أصول شهاداتهم عقب إكمال إجراءات تقديمهم الإلكترونية، وطالبتهم بإحضار الشهادة الثانوية مختومة من وزارة التربية السودانية أصل وصورة، وإحضار صورة من الرقم الوطني أو جواز السفر مبين به الرقم الوطني، كما طالبت بإحضار صورة من الخطوة الأخيرة للتقديم يظهر بها رقم استمارة تقديم الطالب، هذا وأعلنت الوزارة أنها تحصلت على بيانات الشهادة السعودية للطلاب السودانيين، ودعت إلى سحب رقم الاستمارة عبر البنوك والمنافذ الأخرى المعلنة بتقديم صورة من الشهادة السعودية.
وأشارت إلى أن الطالب يُمنح وثيقة بها رقم الجلوس، ورقم الاستمارة، ورقم الإيصال المالي، وشددت على أن هذه الأرقام مطلوبة لبدء التقديم، وطالبت بكتابة رقم الهوية (الإقامة السعودية) وكتابة رقم وكلمة مرور الدخول للمركز الوطني للقياس والتقويم بالمملكة، وكان قد لاحظت وزارة التعليم العالي أن هناك عددا من النتائج محجوبة، وطالبت بمراجعة المركز الوطني حتى لا يفقد الطالب حقه في التقديم.
اليوم التالي