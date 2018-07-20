المهدي يزور أمريكا والكويت ويخطط للعودة إلى السودان

كشفت مصادر مطلعة، أن الإمام الصادق المهدي رئيس حزب الأمة القومي، سيتوجه قريباً إلى واشنطن، للمشاركة في ندوات سياسية وفكرية، بجانب إجراء مشاورات مع كوادر حزبه بأمريكا.
وقالت المصادر، بحسب (الأحداث نيوز)، إن المهدي سيزور الكويت أيضاً في الأيام المقبلة، للمشاركة في إحدى الندوات الفكرية. ورجّحت المصادر– في الوقت ذاته – عودة الصادق إلى السودان خلال الفترة المقبلة، وكان المهدي قد وصل الأسبوع الماضي إلى العاصمة البريطانية لندن، وسط استقبالات حاشدة من عضوية حزبه والأحزاب الأخرى.
ومنعت السلطات المصرية الصادق المهدي من دخول القاهرة عقب مشاركته في لقاء جمع قادة نداء السودان مع نافذين في الحكومة الألمانية بالعاصمة برلين.
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