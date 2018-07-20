الحكومة: “80 %” من السودانيين بالخارج يتمركزون في السعودية

أكد السفير كرار التهامي، الأمين العام لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، على متانة وأزلية العلاقات السودانية السعودية والعمل على تطويرها من مختلف الجوانب، مبينا أن ثمانين بالمائة من نسبة الوجود السوداني بالخارج يتمركزون في المملكة العربية السعودية.
وقدم التهامي خلال لقائه سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، تنويرا ضافيا حول جهود جهاز المغتربين الجارية لإقامة المؤتمر العام السابع للسودانيين بالخارج منتصف أغسطس المقبل. وكشف عن تقديم جلسة خاصة في المؤتمر حول دور الجاليات السودانية بالمملكة العربية السعودية من منظور الدبلوماسية الشعبية في تطوير العلاقة بين الشعبين، بجانب إقامة معرض خاص عن العلاقات السودانية السعودية ضمن برنامج المؤتمر.
من جانبه، ثمن علي بن حسن جعفر سفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم، الأدوار الكبيرة التي يضطلع بها جهاز المغتربين في ربط السودانيين بالخارج بوطنهم وتعزيز العلاقات الشعبية بين السودانيين بالخارج وشعوب الدول المضيفة، وأعرب سفير خادم الحرمين الشريفين عن سعادته بزيارة الأمين العام لجهاز المغتربين لمقر السفارة بالخرطوم، متمنيا أن تكلل جهود الجهاز بالنجاح في إقامة المؤتمر العام السابع للسودانيين بالخارج.
اليوم التالي