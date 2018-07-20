سيدة تبكي في حافلة بسبب أغنية “محمد الأمين” (بتتعلم من الأيام) بالخرطوم

لم تستطع سيدة حبس دموعها أثناء استماعها لرائعة “محمد الأمين” (بتتعلم من الأيام)، وانخرطت في بكاء متواصل داخل إحدى الحافلات بخط الجريف غرب. ولفتت السيدة الأربعينية أنظار ركاب الحافلة وصوت نحيبها يرتفع رويداً رويداً وبلغ ذروته عندما كان “محمد الأمين” يردد: (أقابلك وكلي حنية .. وأخاف من نظرتك ليا..أخاف شوق العُمر كلو يفاجأك يوم في عينيا)، وهو الأمر الذي دعا بعض ركاب الحافلة إلى مخاطبة السائق لإيقاف الأغنية حفاظاً على مشاعر السيدة التي (جمعت أطراف ثوبها وغطت به وجهها حتى وصلت إلى محطتها وغادرتها بخطوات متثاقلة).
المجهر
1 التعليقات
محمد عبد الحميد
2018/07/20 at 8:54 م (UTC 3) رابط التعليق
الى هذه الدرجة وصل الفراغ و عدم الشغلة فى الاعلام؟ يعنى شنو الغريب و اللى يستحق النشر فى بكاء سيدة وهى تستمع الى اغنية ؟؟ ان البكاء الحقيقى يجب ان يكون على الدرك الاسفل الذى وصلت اليه مثل هكذا اجهزة العلام !!