ولاية الخرطوم تعتزم تعديل قانون التسول لردع الاجانب

كشفت وزيرة التنمية الاجتماعية بالخرطوم امل البيلي عن عزم الولاية تعديل قانون التسول والتشرد لان العقوبات الورادة فيه غير رادعة مؤكدة بان 85% من المتسولين بالخرطوم هم من الاجانب.
وذكرت البيلي بان عدد المشردين بالولاية بلغ 2700متشرد .ومن جانبها قالت المدير العام لمدينة الخرطوم الاجتماعية امامة الترابي ان المدينة تعني بتقديم خدمات اجتماعية متكاملة تشمل التأهيل والتدريب المهني لفئات فاقدي السند والمأوى والاشخاص ذوي الاعاقة.
الخرطوم (كوش نيوز)
1 التعليقات
ام قيردون
2018/07/20 at 10:50 م (UTC 3) رابط التعليق
أصبحت الحياة مستحيلة بسبب كثرة المتسولين
حتى داخل البيوت