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منوعات

2018/07/21

2018/07/21


بالفيديو.. هدية لـ”صلاح” صورة من 11 ألف قطعة ورقية



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قدم الفنان المصري الشاب محمد خالد والذي يعد أحد البارعين في فن الأوريجامي، هدية للاعب محمد صلاح نجم منتخب مصر المحترف بين صفوف ليفربول الانجليزي صورة رسمها له مصنوعة من 11 ألف قطعة ورقية.

وأكد “خالد خلال حديثه ببرنامج “الجمعة في مصر”، المذاع على قناة “إم بي سي مصر”، مساء اليوم أنه صنع عدة صور مجسمة بنفس الطريقة مثل بعض الحيوانات، ثم انتقل لرسم بعض الأشخاص وبدأ ذلك برسم جدته.

وأشار إلى أنه من العاشقين لـ”صلاح” لافتًا إلى أن إصابته في نهائي دوري أبطال أوروبا حركت مشاعره وجعلته يقوم برسم تلك الصورة، متمنيا أن تصل إليه وتنال إعجابه.

 

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المصريون

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