الحج والعمرة: إكتمال التنسيق مع السفارة السعودية لبدء تأشيرات الحجاج

كشفت إدارة الحج والعمرة عن إكتمال التنسيق مع السفارة السعودية لبدء منح التأشيرات للحجاج السودانيين، في وقت أكدت فيه أن كل شئ يسير حسب الخُطة الموضوعة.
وقال علي شمس العلا مدير الإدارة في تصريح لـ(smc) أن مرحلة السداد الإلكتروني شارفت علي الإنتهاء، مشيراً إلي أنه بعد الإنتهاء منها ستأتي مرحلة التأشيرات ومن ثم الإنتقال إلي مرحلة تفويج الحجاج بحراً وجواً، كاشفاً عن تنسيق مع الخطوط الناقلة البحرية والجوية لتفويج الحجاج.
وأوضح شمس العلا أن كل شئ يسير حسب الخطة الموضوعة دون وجود إشكاليات أو أي عوائق.
الخرطوم (smc)