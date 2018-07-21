رئيس القضاء يوجه بخطط لردع جرائم الإرهاب و الفساد و جرائم المعلوماتية والمستحدثة

انعقد اليوم الاجتماع الثالث لمجلس معهد العلوم القضائية والقانونية برئاسة صاحب السعادة مولانا البروفيسور حيدر أحمد دفع الله رئيس القضاء رئيس المجلس بحضور عضوية المجلس، وأجاز الاجتماع محضر الاجتماع السابق وتقرير أداء المعهد في الفترة من يناير وحتى يوليو 2018م .
وأشاد المجلس بأداء المعهد وعميد المعهد والجهود المبذولة في تدريب وتأهيل كل منتسبى الأجهزة العدلية؛ خاصة مداخل الخدمة.
ووجه رئيس القضاء بوضع خطط تدريبية خاصة لرفع القدرات والإلمام بالقوانين الجديدة ومواكبة التطورات في الجريمة المنظمة العابرة للحدود وجرائم الإرهاب والمعلوماتية وجرائم الفساد والجريمة عبر الوطنية وغيرها من الجرائم المستحدثة.
وأوضحت مولانا د. سوسن سعيد شندي عميد معهد العلوم القضائية والقانونية؛ أن أهم ملامح الخطة المستقبلية للمعهد إدخال برامج مستحدثة للتدريب والاهتمام بالكادر البشري وتنمية مهاراته لمواكبة التطورات التي يمر بها العالم؛ لاسيما في مجال القضاء والقانون.
وأشاد أعضاء المجلس بأداء المعهد، داعين الى التوسع في التدريب في مجال الجرائم المستحدثة .
وكان رئيس القضاء قد رحب بالأعضاء الجدد المنضمين لمجلس المعهد.
سونا.