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منوعات

2018/07/21

2018/07/21


امطار بالخرطوم وعدد من الولايات السودانية.. الخير يصب على السودان



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شهدت أنحاء واسعة من الخرطوم العاصمة السودانية مساء السبت 21 يوليو الجاري هطول أمطار متوسطة وفي بعض المناطق غزيرة، ،ومازالت الأمطار تهطل بغزارة حتى لحظة نشر هذا الخبر .

كما تفيد متابعات محرر موقع “النيلين” عبر رصد صفحات التواصل الإجنماعي بهطول الأمطار على عدد من مدن وولايات السودان .

الخرطوم/معتصم السر/النيلين

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1 التعليقات

      1. 1
        مالكابي

        2018/07/22 at 1:47 ص (UTC 3) رابط التعليق

        اللهم اجعلها امطار خير وبركة…
        لكن عندي سؤال: ليه دايما الموقع دا بيكتب(الخرطوم العاصمة السودانية) هل عاصمتنا بحوجة للتعريف ؟؟؟؟؟

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