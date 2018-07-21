امطار بالخرطوم وعدد من الولايات السودانية.. الخير يصب على السودان

شهدت أنحاء واسعة من الخرطوم العاصمة السودانية مساء السبت 21 يوليو الجاري هطول أمطار متوسطة وفي بعض المناطق غزيرة، ،ومازالت الأمطار تهطل بغزارة حتى لحظة نشر هذا الخبر .
كما تفيد متابعات محرر موقع “النيلين” عبر رصد صفحات التواصل الإجنماعي بهطول الأمطار على عدد من مدن وولايات السودان .
الخرطوم/معتصم السر/النيلين
1 التعليقات
مالكابي
2018/07/22 at 1:47 ص (UTC 3) رابط التعليق
اللهم اجعلها امطار خير وبركة…
لكن عندي سؤال: ليه دايما الموقع دا بيكتب(الخرطوم العاصمة السودانية) هل عاصمتنا بحوجة للتعريف ؟؟؟؟؟