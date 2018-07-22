حظر الطيب مصطفى وحسين خوجلي من لقاء السيسي بالخرطوم

كشف الاتحاد العام للصحفيين السودانيين يوم (السبت) عن رفض الطاقم الأمني المرافق للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حضور (10) من رؤساء التحرير والكتاب والصحفيين لقاء نوعي أجراه السيسي مع القيادات الإعلامية في فندق كورنثيا بالخرطوم.
وإحتلت مصر حلايب، عقب محاولة إغتيال الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك في أديس أبابا في يونيو 1995. وظل الإعلام ينتقد صمت الحكومة السودانية على إختلال مصر لمثلث حلايب ومحاولة تمصيره.
وعلمت (سودان تايمز) أن رؤساء التحرير بينهم (رئيس تحرير صحيفة ألوان حسين خوجلي ورئيس مجلس إدارة صحيفة الصيحة الطيب مصطفى ورئيس تحرير صحيفة مصادر عبد الماجد عبد الحميد والقيادي الإسلامي حسن رزق ورئيس تحرير صحيفة الوفاق رحاب طه).
وأعلن الاتحاد في بيان منع رؤوساء تحرير وكتاب ومثقفين من حضور اللقاء باعتباره سلوكاً منافٍ للتطورات الأخيرة في علاقات البلدين..
وتأسف الاتحاد على الخطوة المصرية داعياً الحكومة هناك بتجاوز إجراءات المنع والاقصاء والحظر في مواجهة الصحفيين السودانيين.
وسبق أن أعادت سلطات مطار القاهرة عدد من الصحفيين السودانيين بينهم رحاب طه والطاهر ساتي وهيثم عثمان، بسبب وجودهم في قائمة حظر مصرية سوداء بسبب كتابتهم عن إحتلال مصر لحلايب وإنتقاد تساهل الحكومة السودانية مع جارتها الشمالية.
الخرطوم: سودان تايمز