طالب أساس يطعن زميله بعد رفضه تسليمه (قروش الفطور)

سدد طالب أساس طعنة لزميله داخل مدرسة وذلك بعد رفض الطالب المجني عليه تسليم (قروش الفطور) للطالب المتهم وذلك بمدينة شندي .
وبحسب مصدر موثوق فإن الطالب المتهم والذي يدرس بمرحلة الأساس، كان قد قام بتهديد زميله لتسليمه (قروش الطفور) بيد أن الأخير رفض ذلك مما أفضى لوقوع مشاجرة بين الأثنين .
على إثرها وبحسب صحيفة المجهر، سحب الطالب سكينه الموجودة بين طيات ملابسه، وقام بغرسها في جسد زميله مسبباً له الأذى الجسيم، فور وقوع الحادث تم إسعاف الطالب لمستشفى مجذوب الخليفة، فيما تم تدوين بلاغ في مواجهة زميله بحماية الأسرة والطفل، وجاري التحقيق معه حول ملابسات ودوافع الحادثة .
الخرطوم (كوش نيوز)